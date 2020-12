'어촌뉴딜 300사업' 전담조직 출범…"체계적 추진·새로운 관광자원 기반 마련 기대"

해수부, 29일 어촌어항재생사업기획단 신설

[아시아경제 주상돈 기자] 어촌뉴딜300 사업을 전담하는 해양수산부 '어촌어항재생사업기획단'이 12월 29일(화) 공식 출범한다.

해수부와 행정안전부는 어촌뉴딜300사업을 전담하는 어촌어항재생사업기획단 신설을 주요내용으로 하는 '해양수산부와 그 소속기관 직제 일부개정령안'을 29일 시행한다고 밝혔다.

어촌뉴딜300사업은 낙후된 선착장 개선 등 어촌의 필수 기반시설을 현대화하고 지역의 특성을 반영한 특화개발을 추진해 지역경제에 활력을 불어넣는 어촌·어항 통합개발 사업이다. 이 사업을 통해 2022년까지 총 300개소를 선정하고 2024년까지 약 3조원(국비 2조1000억원·지방비 9000억원)을 투입해 어촌·어항 개발을 추진한다. 현재 2019년에 첫 사업 대상지로 선정한 70개소, 2020년에 선정한 120개소 사업이 진행되고 있고, 지난 12월 9일에는 2021년 대상지인 60개소를 선정·발표했다.

어촌뉴딜300사업은 그동안 임시조직인 해양수산부 혁신성장일자리기획단을 통해 추진도 왔다. 하지만 국가재정이 대규모로 투입되고 관리대상 사업지가 증가하면서 전담조직 구성의 필요성이 증대됨에 따라 해수부와 행안부 간 협의를 거쳐 전담조직을 신설하게 된 것이다.

어촌어항재생사업기획단은 차관 직속으로 9명 규모의 한시조직(3년)으로 신설된다. 어촌어항 개발업무와의 연계성을 고려해 해수부 어촌양식정책관이 단장을 겸임하고, 하부조직으로 어촌어항재생과가 새롭게 생기는 형태로 구성된다.

이번 전담조직 신설을 통해 어촌뉴딜300사업이 더욱 체계적이고 내실있게 추진돼 국민의 해상교통기본권 강화는 물론 해양관광·레저 대중화, 어촌의 자생력·경쟁력 강화를 통해 어촌지역의 지속가능한 어촌경제 생태계를 조성해 새로운 일자리와 관광자원 창출 기반이 마련될 것으로 해수부는 기대하고 있다.

이에 더해 해수부는 내년에는 2030년까지의 중장기 계획인 '어촌어항재생개발계획'을 수립해 어촌·어항 재생을 통한 어촌지역 활력 제고의 기반을 다지고, 사업의 전 단계에 걸친 성과평가 체계도 구축할 계획이다. 최초 준공지인 만재항을 포함해 총 70개의 사업이 완공될 예정이다.

이수호 기획단장은 "전담 조직 출범을 발판 삼아 어촌주민들과 국민들이 체감할 수 있는 가시적인 성과를 창출하고, 그 성과가 사업 완료 후에도 계속 유지돼 어촌의 자산으로 남을 수 있도록 사업을 체계적으로 추진·관리해 나가겠다"고 말했다.

