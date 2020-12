코로나 역설…올해 부실징후기업 53곳 줄어

부실징후 中企 3년 만에 감소

[아시아경제 김효진 기자] 부실 가능성으로 구조조정의 수술대에 오를 기업이 올들어 다소 줄어든 것으로 나타났다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)과 관련한 대규모 금융지원 등이 기업들을 떠받친 결과로 풀이된다.

금융감독원은 채권은행들의 '2020년 정기 신용위험평가'에서 157개 기업이 부실징후기업으로 선정됐다고 28일 밝혔다. 지난해보다 53개사가 줄었다.

신용 C등급 기업은 66곳으로 전년보다 7곳 증가한 반면 D등급 기업은 91개사로 전년 대비 60개사 감소했다.

대기업 가운데 부실징후기업으로 선정된 곳은 4개사로 전년 대비 5개사 줄었다. 중소기업 중에선 전년 대비 48곳 줄어든 153곳이 부실징후기업으로 선정됐다.

부실징후 대기업은 감소추세가 지속되고 있으며 중소기업은 2017년 이후 이어진 증가세가 3년 만에 꺾였다.

금감원은 "코로나19 관련 금융권의 유동성 지원 효과로 인한 연체율 하락, 회생신청 기업 감소 등의 추세에 따라 D등급 기업 수 및 비중이 감소한 것으로 보인다"고 설명했다.

금감원은 "신용위험평가 과정에서 코로나19로 인한 어려움을 충분히 고려했고 3분기부터 기업실적이 회복 추세인 점도 반영된 것으로 추정된다"고 덧붙였다.

매년 상반기에 실시하던 대기업 신용위험평가가 올해는 하반기로 미뤄져 중소기업과 함께 진행됐고 평가시 코로나19로 인한 일시적 영향은 배제됐다.

부실징후기업에 대한 금융권 신용공여액은 2조3000억원이며 은행권이 1조8000억원으로 78.3%를 차지하는 것으로 집계됐다.

부실징후기업 여신에 대한 자산건전성 재분류시 은행권의 대손충당금 추가 적립 예상액은 약 2355억원 수준으로 추정된다.

국내은행의 손실흡수능력 등을 감안할 때 부실징후기업들이 은행 건전성에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 금감원은 전망한다.

금감원은 부실징후기업의 조기 경영정상화를 위해 워크아웃 등 구조조정을 신속히 추진하고 부실징후기업 중 워크아웃 등을 신청하지 않은 기업에 대해선 채권은행이 사후관리를 강화하도록 지도할 방침이다.

아울러 일시적 경영위기 기업에 대해선 채권은행이 신속금융지원, 프리워크아웃 프로그램 등으로 적극 지원하도록 유도한다는 방침이다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr