한수원, 전남 고흥 해창만 300MW 태양광 사업 추진

대규모 염해농지 활용…2023년 10월 준공 목표

[아시아경제 문채석 기자] 한국수력원자력은 28일 현대에너지솔루션, 해밀에너지, 에이제이해밀솔라와 전라남도 고흥군 해창만 염해농지 300㎿급 태양광발전사업 공동개발 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.

고흥군 포두면 해창만 일대의 염해농지를 활용해 태양광 발전시설을 건설하는 사업으로, 총 사업비는 약 3770억원이다. 내년 11월 착공, 2023년 10월 준공을 목표로 진행 중이다.

준공 후 연간 약 37만MWh의 전기를 생산하게 된다. 이는 고흥군의 약 3만4800가구가 3년간 사용할 수 있는 양이다.

염해농지는 간척지 가운데 염도가 높아 발전소 부지로 일시적으로 활용할 수 있는 땅이다.

한수원은 부지 임대료 지급을 통해 농가에 안정적인 소득을 제공하고, 주민들의 일자리 확보와 신규 일자리 창출에 기여할 수 있을 것으로 본다.

20년간 태양광 발전부지로 사용한 후 다시 농지로 활용할 수 있도록 고흥군 및 지역 주민과 충분히 상의할 예정이다.

정재훈 한수원 사장은 "이번 MOU를 계기로 친환경 에너지 생산은 물론 농가 소득 증대와 일자리 창출 등 지역 주민과 상생 발전할 수 있는 발전소 건설을 위해 노력하겠다"고 말했다.

이어 "앞으로도 한국판 그린뉴딜 실현을 선도해나가는 종합에너지기업으로서의 역할에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr