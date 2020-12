코이카, 내달 7일까지 홍보분야 체험형 청년인턴 모집

코이카 공채 지원 시 서류전형 가산점 부여…개발협력·홍보실무 경험

[아시아경제 임철영 기자] 코이카(KOICA)가 코이카 공식 블로그 및 소셜미디어(SNS) 콘텐츠를 제작하고 다양한 홍보 실무 업무를 경험할 ‘제15기 홍보분야 체험형 청년인턴’을 내달 7일까지 모집한다고 28일 밝혔다.

국내외 대학에서 최소 4학기 이상 수료한 재학생 및 졸업자(전공무관) 중 만 34세 이하이고 코이카 청년인턴으로 근무한 경험이 없는 자라면 누구나 지원 가능하며, 서류심사, 실기·면접심사를 통해 총 3명을 선발한다.

공인영어성적 보유자, 홍보 및 개발협력 분야 유경험자, SNS 콘텐츠 기획 및 활용 능력 우수자, 사진촬영·편집 등의 업무능력 보유자 등은 우대하며 취업지원대상자·장애인·비수도권 지역 인재, 코이카 국민 서포터즈 위코(WeKO) 활동 수료자에게는 가산점을 부여한다.

최종 선발되는 청년인턴은 경기도 성남시에 위치한 코이카 본부에서 근무하면서 ▲코이카 공식 블로그 기사 작성 ▲소셜미디어 홍보 콘텐츠 제작 ▲사진 및 영상촬영·편집 ▲외신모니터링 ▲부서운영 행정업무 지원 등 코이카 홍보실무를 직접 경험할 수 있다.

활동 기간은 내년 2월부터 6월까지이며 인턴 수료자에게는 코이카 이사장 명의의 활동 증명서가 발급되고, 코이카 신입 공개채용 지원 시 서류전형에서 가산점을 받을 수 있는 혜택이 주어진다.

이외에도 홍보실무를 비롯해 코이카가 주관하는 단·내외 행사(교육, 포럼, 세미나 등)에 참가하여 개발협력 분야에 대한 이해를 높일 수 있으며, 매주 진행되는 홍보실 직원과의 멘토링을 통해 개발협력·홍보실무 관련 전문 코칭을 받을 수 있다.

청년인턴 지원 서류는 12월 28일부터 내년 1월 7일 오후 6시까지 코이카 인턴십 채용 홈페이지에서 제출하면 된다. 서류전형 합격자에 한해 실무면접 일정은 추후 안내한다.

박상진 코이카 홍보실장은 “코이카는 청년인턴들이 개발협력에 분야에 대한 이해를 높이고, 홍보 관련 업무 역량을 기를 수 있도록 많은 관심을 기울이고 있다”며 “콘텐츠 기획 능력과 홍보 업무에 열정을 가진 청년들이 이번 채용에 적극적으로 지원해주길 바란다”고 말했다.

