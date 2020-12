기부도 비대면이 대세…티몬 소셜기부 참여 158% 증가

일상 속 간편한 기부 문화 확산

[아시아경제 김철현 기자] 티몬(대표 이진원)은 올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 인해 온라인 기부가 보편화되고 자사 사회공헌 프로그램인 '소셜기부'의 참여가 대폭 늘어났다고 28일 밝혔다.

티몬에 따르면 올해 소셜기부를 통해 모금한 총 참여자수는 지난해 대비 158% 상승한 것으로 나타났다. 코로나19 장기화로 인해 모금과 관련된 환경이 변화하면서 안전하고 편리한 비대면온라인 기부 참여가 증가했다는 설명이다. 기부자층의 구성에도 새로운 바람이 불었다. 주요 기부층이 아니었던 10·20대의 모금액 비중은 올해 처음으로 20%를 넘어 23%를 차지했으며, 오프라인 기부 환경에 익숙한 40·50대 참여자수도 지난해 대비 14% 증가했다.

티몬은 올해 비대면 기부 문화에 적극적으로 대응하고자 새로운 시도를 지속했다. 대표적인 사례로 6·25전쟁 70주년을 맞아 국방부 유해발굴감식단과 협력한 전사자 유해 신원확인을 위한 '유가족 유전자 시료채취 사업'을 꼽을 수 있다. 그동안 대면으로만 가능했던 유전자 시료채취를 소셜기부를 통해 온라인으로도 참여할 수 있게 했다. 또 5월 어린이날을 맞이해 진행된 특별 모금 캠페인은 4일만에 5만8000명이 넘는 고객들이 기부에 동참했다.

이진원 티몬 대표는 "보다 많은 고객들이 일상 속에서 기부를 간편하게 경험할 수 있도록 올해도 다양한 시도를 지속했다"며 "앞으로도 온라인 기부가 꾸준히 늘어날 것으로 본다. 티몬 소셜기부가 적극적이고 지속적인 온라인 기부자층을 계속해서 발굴할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr