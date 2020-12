"고등생 10명 중 한명이 180㎝ 이상"…키 커진 대한민국, 학생용 책걸상 크기 늘린다

[아시아경제 최은영 기자] 키 180㎝가 넘는 학생들도 편안하게 공부할 수 있도록 더 큰 치수의 학생용 책걸상이 내년 초부터 도입될 전망이다.

27일 산업통상자원부 국가기술표준원은 학생용 책걸상의 신규 치수를 도입하고 의자의 좌판(엉덩이가 닿는 부분) 크기를 확대한 '학생용 책상과 의자' 한국 산업표준(KS)을 28일부터 적용한다고 밝혔다.

현행 학생용 책걸상은 지난 2001년 정해진 표준 신장을 기초로 도입된 것이다.

그러나 그동안 대한민국의 초·중·고등학생의 평균 키와 몸무게가 꾸준히 증가해 "책걸상이 불편하다"라는 민원이 제기돼 왔고 이에 국표원은 교육청의 학생 건강검사 키, 몸무게 자료와 한국인 인체 지수 조사 자료 등을 활용해 개정안을 마련했다.

실제로 5년간(2014~2018) 학생들의 평균 키는 초·중·고등학생이 각각 0.2㎝, 0.73㎝, 0.25㎝씩 컸다. 평균 몸무게도 각각 0.65㎏, 1.49㎏, 1.52㎏씩 늘었다. 중·고등학생의 경우 남학생 평균 몸무게는 각각 2.33㎏, 2.27㎏ 늘었고 여학생은 각각 0.66㎏, 0.83㎏ 증가했다. 특히 고등학생 가운데 키가 180㎝ 이상인 남학생은 10명 중 한 명꼴인 11.8%로 나타났다.

국표원은 "현재 의자 좌판 최소 길이가 조사 자료의 엉덩이 너비보다 큰 경우는 51.5%로 거의 과반수(48.5%)학생이 자신의 엉덩이 너비보다 폭이 좁은 의자에서 공부하고 있다"라며 현재 가장 큰 크기인 6호(키 180㎝ 기준)보다 큰 치수인 7호(키 195㎝ 기준)를 새로 도입하고, 의자 좌판의 최소 길이도 호수별로 2~4㎝ 늘였다고 전했다.

늘어난 몸무게에 맞춘 제품 강도와 내구성 기준도 상향 조정했다. 예컨대 책상의 안전성을 시험하는 데 사용하는 추의 무게를 기존 45㎏에서 60㎏으로, 의자의 강도시험과 내구성 시험 시 사용하는 힘의 세기 및 횟수를 각각 1,300N에서 1,600N으로, 1만 2,500회에서 2만 5,000회로 상향했다.

추가로 조별 토론 수업 등 달라진 수업 환경에 활용할 수 있는 책상 상판의 각도 조절, 캐스터 부착 책상, 발 받침대 부착 의자 등 기능성 제품의 신뢰성을 높일 수 있도록 해당 제품의 품질을 점검할 수 있는 시험 방법도 추가했다.

국가기술표준원은 내년 초부터 개정된 내용에 따라 생산업체들이 차질 없이 KS 인증을 갱신하도록 하고, 교육청에서 개선된 책상과 의자를 구매할 수 있도록 알릴 예정이다.

