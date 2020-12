비트코인, 사상 첫 3000만원 돌파

[아시아경제 조현의 기자] 가상화폐의 대장 격인 비트코인이 처음으로 개당 3000만원을 넘었다.

27일 가상화폐 거래소 업비트에 따르면 비트코인은 이날 오전 10시 8분께 3001만원에 거래됐다. 1년 전과 비교하면 200% 넘게 상승한 것으로, 국내 가상화폐 거래소에서 1비트코인 값이 3000만원을 넘은 것은 이번이 처음이다.

업비트에서 비트코인 가격은 이후 소폭 내려 오후 12시 30분께 2940만원 선에서 움직이고 있다. 또 다른 거래소인 빗썸에서도 1비트코인은 오전 한때 2999만원까지 올랐다가 이후 2940만원대로 내려앉았다.

비트코인은 지난달 약 3년 만에 2000만원을 돌파한 뒤 상승세를 멈추지 않고 있다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 가상화폐가 대안 안전자산으로 꼽혀서다.

특히 올해 10월에는 미국 온라인 결제업체 페이팔이 자사 플랫폼에서 비트코인 등 가상화폐를 매매할 수 있게 할 계획이라고 발표하면서 상승세에 불을 댕겼다.

