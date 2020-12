주호영 "공수처장, 野가 추천해야 검찰 견제"…추천위원에 친전

[아시아경제 강나훔 기자] 주호영 국민의힘 원내대표가 고위공직자범죄수사처(공수처)장 후보 추천위원들에게 친전을 보내 후보 임명에 협조하지 말 것을 호소한 것으로 전해졌다.

27일 국민의힘 관계자 등에 따르면 주 원내대표는 조재연 법원행정처장과 추미애 법무부 장관 등 당연직 위원들과 야당 추천위원에게 보낸 친전에서 "여당이 추천하는 공수처장이 선임되면 우리나라의 법치주의는 파괴될 것"이라고 강조했다.

이어 "애초에 공수처장을 사실상 야당이 추천하는 것으로 하겠다고 법이 만들어졌고, 그렇게 돼야 살아 있는 권력도 견제하고 검찰도 견제할 수 있는 것"이라고 했다.

이 같은 호소에도 불구하고 공수처장 후보 추천위는 28일 회의에서 후보 선정을 마무리 할 것으로 보인다. 특히 민주당은 야당 측 추천위원 2명이 반대하더라도 나머지 5명 추천위원의 의결로 추천을 끝내겠다는 입장이다.

앞선 회의에서 가장 많은 5표를 얻었던 김진욱 헌법재판소 선임연구관과 전현정 변호사, 4표를 받은 이건리 국민권익위 부위원장 중에서 2명이 선정될 가능성이 크다.

국민의힘은 공수처장 후보자가 의결될 경우 곧바로 서울행정법원에 의결 무효확인 소송과 집행정지, 위헌법률심판 제청 등을 신청할 예정이다.

