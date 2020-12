"재즈 초심 잃어서 R&B 탄생? 완전한 헛소리"…설민석, 또 터졌다

[아시아경제 나한아 기자] 역사 스타강사 설민석이 최근 자신의 이름을 걸고 진행하는 프로그램 속에서 역사를 왜곡한 사실을 인정하고 사과한 가운데, 이번엔 음악 역사 왜곡 논란에 휩싸였다.

지난 15일 설민석은 자신의 유튜브에 올린 '노동요에 선덕여왕이 왜 나와' 강연에서 재즈를 "블루스 이후 산업화 시대 또 하나의 20세기 노동요"라고 소개했다.

그러면서 "프랑크 시나트라 이후 백인이 흑인 음악을 부른 것"이라며 "(흑인들은) 초심을 잃었다는 것이다. 그래서 흑인들만의 르네상스가 시작된 것이다"라며 "회귀, 복고, 다시 블루스로 돌아가자. 그게 리듬앤블루스(R&B)"라고 발언했다.

이 영상을 접한 한 재즈 전문가는 댓글에 "'재즈가 초심을 잃어서 R&B가 탄생했다'라는 말은 처음 듣는다"라며 "리듬앤블루스는 블루스가 미국 남부의 흑인 술집을 넘어 미국 전역의 더 많은 이에게 전해지는 과정에서 탄생한 장르"라고 정정했다.

MBC라디오 '배철수의 음악캠프' 작가 배순탁(음악평론가)도 지난 24일 자신의 인스타그램에 "재즈가 회귀하여 돌아간 게 리듬앤블루스라는 건 완전한 헛소리"라고 했다.

이어 "(설민석이)재즈 블루스, 일렉트릭 블루스, 리듬앤블루스, 초기 로큰롤에 대한 역사를 다룬 원서 한 권이라도 읽어본 적 없는 게 분명하다. 이 정도면 허위사실유포나 마찬가지"라고 비판했다.

배 작가는 "리듬앤블루스는 미국 남부의 (델타) 블루스가 일리노이 중앙선 철도기차 타고 북부 대도시(정확하게는 시카고)로 진출한 뒤 '일렉트릭'화 된 장르다. 그래서 일렉트릭 블루스라고도 부르며 이게 나중 로큰롤이 된 것"이라고 설명했다.

그는 "(설민석이) 왜 자꾸 설익은 걸 넘어 '무지'에 가까운 영역에까지 손대려 하는지 모르겠다"라고 덧붙였다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr