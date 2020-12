한국 조선 '빅3' 수주가뭄 막은 비결은

[아시아경제 박소연 기자] 한국 '빅3' 조선업체가 올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파에도 대형 수주를 이어가면서 기대 이상의 성적을 보여주고 있습니다. 위기 속에서도 선전할 수 있었던 비결로 꼽히는 것은 바로 액화천연가스(LNG) 운반선과 초대형 원유운반선(VLCC) 등 우리 조선업계의 고부가가치 선박 건조 기술입니다.

현재 한국조선해양과 삼성중공업, 대우조선해양의 올해 수주목표 달성률은 각각 91%, 65%, 75%로 집계됐습니다. 작년의 82%, 91%, 82%와 비교해도 크게 떨어지지 않는 수준인데요.

한국조선해양이 지난 10월 올해 수주 목표를 157억 달러에서 110억 달러로 조정하긴 했지만, 코로나19 여파를 고려하면 양호한 성적이라는 것이 업계의 분석입니다. 올해 '빅3' 업체들의 수주 선종을 살펴보면 LNG선과 VLCC 등 고부가가치 선박의 수주를 거의 독점한 것으로 나타났습니다.

영국 조선·해운 시황 분석기관 클락슨리서치 등에 따르면 올해 현재까지 전세계에서 발주된 대형 LNG선은 총 53척으로, 삼성중공업이 러시아 즈베즈다 조선소에서 건조하는 쇄빙LNG선 10척을 더하면 63척으로 늘어납니다. 이중 한국조선해양과 삼성중공업, 대우조선해양이 각각 21척, 19척, 6척을 수주한 것을 고려하면 한국 '빅3'의 점유율은 73%에 달하고 있습니다.

LNG선은 평균 선가가 1억8600만 달러(17만4000㎥ 기준·2060억원)에 이르는 고가 선박으로 수익성은 높으나 높은 건조 기술력이 필요해 한국 조선사들이 독보적 경쟁력을 가진 분야로 평가됩니다. 석탄과 석유를 대신하는 친환경 연료로 LNG가 주목받는 상황에서 카타르가 '빅3'에 LNG선 100여 척의 건조 슬롯을 예약한 것을 고려하면 내년 한국업체들의 수주 전망은 나쁘지 않을 것으로 보입니다.

전통적 '효자' 선종인 LNG선에 더불어 VLCC도 올해 한국업체들의 수주가뭄을 해소하는 데 큰 역할을 했습니다. 올해 전 세계적으로 총 42척의 VLCC가 발주된 가운데 '빅3' 업체 중에선 한국조선해양과 대우조선해양이 각각 27척, 7척을 수주했습니다.

한국의 점유율은 81%로, 특히 한국조선해양은 전 세계 VLCC 발주의 절반이 넘는 양을 단독으로 수주했는데요. VLCC는 올해 신조가가 크게 하락하면서 이를 저점으로 인식한 선주들의 발주가 늘어난 상태입니다. VLCC 가격은 지난 4월 척당 9100만 달러에서 11월 8500만 달러로 떨어졌습니다.

또 국제해사기구(IMO) 환경규제가 강화된 가운데 현재 운항 중인 VLCC의 18%가량이 15년이 넘은 노후 선박이라 내년 선박 교체 수요도 늘어날 것으로 기대됩니다. 대우조선해양이 최근 유럽지역 선주와 LNG 이중연료 추진 VLCC 10척에 대한 건조의향서(LOI)를 체결한 것이 대표적입니다. 이와 더불어 한국이 강점을 가진 초대형 컨테이너선 발주도 운임 급등에 따라 증가할 것으로 보여 '빅3' 업체에건 호재로 작용할 것이란 전망이 나오고 있습니다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr