이명박 전 대통령 사저 방호요원 10명 코로나19 집단감염(상보)

[아시아경제 김흥순 기자] 이명박 전 대통령의 사저 경비를 담당하는 이들 가운데 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 환자 10명이 나왔다.

24일 중앙방역대책본부(방대본)에 따르면 서울 강남구 논현동 소재 이 전 대통령의 사저 경비 근무를 담당하는 방호요원 10명이 코로나19 확진 판정을 받았다. 방역당국은 현재 이들이 어떤 경로를 통해 코로나19에 감염됐는지 역학조사를 벌이면서 확진자를 관리하고 있다.

현재 해당 부서원 모두 코로나19 검사를 받고 자가격리 중이며, 확진자의 접촉자들도 검사와 자가격리 조치 중이다. 방역당국에 따르면 확진자와 접촉한 동료 25명은 검사 결과 음성으로 확인됐다.

이상원 방대본 역학조사분석단장은 "12월22일 최초 확진자 발생 사실을 확인했다"며 "이후 실시한 코로나19 검사를 통해 추가 확진자를 확인하고 (이들은)현재 의료기관에서 치료를 받거나 이송대기 중에 있다"고 설명했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr