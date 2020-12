안철수 “文대통령, 국민에 대놓고 거짓말…확보한 백신 어디있나”

"무능하면서 정직하지도 않아…훨씬 나빠"

[아시아경제 임춘한 기자] 안철수 국민의당 대표는 24일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신과 관련해 “확보했다는 4400만 명분의 백신은 지금 어디에 있나”라며 “문재인 대통령이 이렇게 대놓고 국민에게 거짓말을 해도 되는 것이냐. 무능한 것보다 훨씬 나쁜 것은 무능하면서 정직하지도 않은 것”이라고 비판했다.

안 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “백신을 개발한 나라들이 먼저 접종할 수밖에 없다는 가짜뉴스를 대통령이 나서서 퍼트리지 말라”며 “그럼 지금 접종하고 있는 캐나다나 이스라엘이 백신 개발국이냐”며 이같이 말했다.

안 대표는 “이 정권이 반성과 사죄를 해도 시원치 않을 판에 어용 방송을 동원해서 예전 국정감사 화면을 틀면서 백신 확보 못한 게 국회 탓, 야당 탓인 양 사실을 호도하고 책임을 넘기려고 하고 있다”며 “정말 구제 불능이다. 그렇다고 무능과 직무유기가 숨겨지겠나. 국민의 생명과 안전에 이렇게 무능하고 나태한데 거짓말까지 한다면, 대통령 자격이 있는지 묻지 않을 수 없다”고 지적했다.

안 대표는 “여당은 뻔뻔하게 한술 더 뜨고 있다. 온 국민이 백신 접종을 손꼽아 기다리는데 여당은 국민이 아니라 대통령을 보호하는 데만 여념이 없다”며 “이 정부의 무능과 거짓말로 백신 접종이 늦어진 것 때문에 결국 살릴 수 있었던 수많은 사람들이 목숨을 잃을 것”이라고 덧붙였다.

안 대표는 문 대통령을 향해 “백신 확보 상황을 국민에게 정확하게 보고하라”며 “우리보다 형편이 못한 나라들도 백신을 확보한 상황에서 백신 확보도 못 하고 상황판단도 못해 온 국민을 불안에 떨게 한 책임을 지고 머리 숙여 사과하라”고 밝혔다.

안 대표는 “이제라도 다른 나라 정상들처럼 백신 확보를 직접 챙기라. 충분히 백신을 확보한 나라의 정상들에게 전화해서 백신을 나눠달라고 ‘부탁 외교’를 하라. 필요하다면 사정이라도 해야 한다”며 “백신 개발국 방문외교에 직접 나서라. 대통령이 단장이 되고 주무장관, 여야의원, 의료계, 관련 기업 인사들로 범정부 차원의 구매외교단을 구성하고 직접 순방에 나서라”고 말했다.

안 대표는 “지금은 의료 인력의 확충이 그 어느 때보다도 중요하다”며 “당장 의대 본과 4학년들의 의사 국시 재응시를 전면 허용할 것을 요구한다. 그대로 방치하면 당장 내년 초부터 2000명 이상의 신규 의사가 부족한 의료 대란이 일어나게 되고 많은 사람이 죽게 된다”고 밝혔다.

