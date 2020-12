동신대 유아교육학과, 예비신입생·학부모 대상 유튜브 라이브 특강

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 동신대학교 유아교육학과는 지난 22일 중앙도서관 2층 스튜디오에서 예비 신입생과 학부모를 대상으로 비대면 ‘유튜브 라이브 특강’을 실시했다고 23일 밝혔다.

대학생 진로설계 전문가 문은미 커리어 아카데미 소장의 ‘MBTI로 알아보는 성격과 대학생활 적응’ 특강에는 예비 신입생 35명이 참여해 MBTI 성격검사를 통한 자신의 성격유형을 확인하고 성격에 맞는 대학생활 방법 등을 알아봤다.

이어서 진행된 ‘MBTI를 통한 자녀와의 소통방법 이해’ 특강에서는 예비 학부모 29명이 자신과 자녀의 성격 유형을 알아보고, 이에 맞는 자녀 이해 및 소통방안을 공유하고 질의 응답하는 시간을 가졌다.

이번 특강은 입학에서 졸업까지 교직준비 단계별로 학습·진로, 인성·적성, 심리 지도를 매년 실시하는 유아교육학과의 ‘성장 멘토링(Growth Mentoring) 시스템’의 일환으로 마련됐다.

동신대 유아교육학과는 앞으로도 예비 신입생들의 대학 생활 적응을 지원하기 위해 다양한 프로그램을 운영할 예정이다.

학과 진로 및 심리지도를 담당하고 있는 김경희 유아교육학과 교수는 “비대면 수업 상황이 장기적으로 이어지며 어려움을 겪고 있는 예비 신입생과 학부모를 대상으로 다양한 프로그램을 운영해 대학 생활 적응을 지원하고 대학생활에 대한 만족도를 높이겠다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr