[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 광양라이온스협회(회장 서남순)는 전날 옥룡면에 위치해 있는 느티나무 민박에서 어려운 이웃들을 위해 ‘아름다운 동행 사랑의 김장김치 나눔 행사’를 가졌다.

이날 행사는 광양라이온스협회 회원 20명이 참여해 200포기의 김장김치를 직접 담가 옥룡면을 중심으로 지역 내 취약계층 100여 가구에 전달했다.

서남순 광양라이온스협회장은 “김장봉사로 아름다운 동행을 실천하고자 이번 사업을 진행하게 되었다”며, “코로나19로 어려움을 겪고 있는 이웃들에게 김장김치를 전달하게 되어 기쁘다”고 전했다.

탁영희 옥룡면장은 “코로나19가 1년여 동안 장기화되고 있는 가운데 도움의 손길이 필요한 이웃들에게 따뜻한 온정을 베풀어 주셔서 감사드린다”며, “올겨울 김장김치를 맛있게 드시고 건강한 겨울을 보내셨으면 좋겠다”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr