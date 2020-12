[세종=아시아경제 김현정 기자] 농림축산식품부 차관에 박영범 대통령비서실 농해수비서관이 내정됐다.

청와대는 23일 문재인 대통령이 이 같은 인사를 단행했다고 브리핑을 통해 밝혔다.

1965년생인 박 신임 차관은 춘천 성수고, 서울대 농업경제학과를 졸업하고 서울대학원 농업경제학 석사학위를 받았다. 이후 국민농업포럼 이사, 농림축산식품부 농정개혁위원회 위원, 서울특별시 먹거리시민위원회 위원, 지역농업네트워크협동조합 연합회 회장 등을 역임한 바 있다.

