'재난지원금 600달러, 창피하다'는 트럼프에 반색하는 美민주당

트럼프, 600달러의 재난지원금은 수치스러운 수준

펠로시 "대통령까지 찬성하니 한번 늘려보자"

[아시아경제 나주석 기자] 낸시 펠로시 미국 하원의장이 재난지원금을 2000달러로(221만원) 확대하자는 도널드 트럼프 대통령의 제안과 관련해 찬성의 뜻을 밝혔다. 공화당의 반대로 진전시키지 못했는데, 이제 대통령까지 찬성하고 나섰으니 한번 추진해보자는 것이다.

22일(현지시간) 펠로시 의장은 사회관계망서비스(SNS)에 트럼프 대통령의 동영상을 소개하며 "공화당은 그동안 대통령이 언급했던 금액의 재난지원금 지급에 대해 반대해왔는데, 마침내 대통령이 찬성하고 나섰다"면서 "민주당은 이번주에 이 안을 수용해 만장일치로 원내에 상정할 준비가 됐다. 해보자"라고 밝혔다. 트럼프 대통령의 주장처럼 재난지원금 규모를 3배 이상 늘리자는 것이다.

앞서 트럼프 대통령은 SNS를 통해 공개된 동영상을 통해 "경기부양 법안은 창피하다. 1인당 600달러 지급은 너무 적다. 2000달러, 커플에게는 4000달러를 줘야 한다"고 말했다. 공화당과 민주당이 합의한 경기부양안과 관련해 재난지원금 지급액이 너무 적다는 이유로, 트럼프 대통령이 부정적인 태도를 밝힌 것이다.

펠로시 의장은 트럼프 대통령의 이런 발언을 마치 기다렸다는 듯 수용 의사를 밝힌 것이다.

척 슈머 민주당 상원 원내대표 역시 일단 기 합의안 경기부양안은 처리하고, 또 다른 경기부양안을 마련하자는 뜻을 내놨다. 그는 "지난 수개월간 미국민들에게 2000달러의 재난지원금을 지급하는 방안을 두고 노력해왔지만, 공화당이 반대해왔다"면서 "트럼프 대통령은 국민을 돕는 법안(경기부양안)에 서명하고 정부가 계속 (이 문제와 관련해) 열어둔 자세를 취한다면, 우리는 미국민들이 필요로 하는 추가부양책을 기쁜 마음으로 더 통과시키겠다"고 말했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr