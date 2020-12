변창흠, 딸 ‘아빠찬스’ 논란에…"지원고교 떨어져 의미 없어"

[아시아경제 임춘한 기자] 변창흠 국토교통부 장관 후보자는 23일 장녀가 중학교 재학 당시, 고교 입시를 위해 환경정의시민연대 봉사활동을 했다는 의혹에 대해 "봉사실적에도 잡히지 않고 아무것도 없다"고 밝혔다.

변 후보자는 이날 국회 국토교통위원회에서 열린 인사청문회에서 문정복 더불어민주당 의원이 '아빠찬스' 논란에 대한 입장을 요구하자 "딸이 지원서 초안에만 쓰고 실제로는 (학업계획서에) 쓰지도 않았다"며 이같이 말했다.

변 후보자는 "아이가 붙임성이 있어 간사나 활동가들과 대화하는 중 영어로 된 여러 문건을 번역해 드리겠다고 제안했고, 그걸 해주게 된 것"이라며 "저도 이번에 처음 알았다"고 밝혔다.

변 후보자는 "(지원) 고등학교는 실제 떨어졌다. 그러니 별 아무 의미도 없는 것"이라고 말했다. 변 후보자는 환경정의시민연대 센터장으로 재직한 바 있다.

