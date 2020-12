한국전통문화대학교, 충남역사문화연구원 등과 업무협약

공동 연구·연구인력 교류·학생 연계 교육프로그램 개발 등 진행

한국전통문화대학교는 23일 충청남도역사문화연구원, 백제문화제재단과 역사문화 진흥과 학술연구 분야 교류협력을 위한 업무협약을 서면으로 맺었다. 충남역사문화연구원과는 공동 연구, 연구인력 교류, 학생 연계 교육프로그램 공동 개발 및 운영 지원, 학술정보 교류, 국외 문화재 환수를 위한 협력, 전통문화와 인성교육 연수에 대한 협력 및 지원, 기관 시설물 이용 협조 등을 진행한다. 백제문화제재단과는 백제의 역사·문화·축제 콘텐츠 개발 협력, 지식·정보·인력 교류 및 참여, 학생 연계 교육프로그램 공동 개발 및 운영 등을 추구한다. 충남역사문화연구원은 충남 역사문화의 대중화를 선도하는 연구기관이다. 역사연구는 물론 문화재 발굴조사, 문화유산 관리, 충남역사발물관 운영 등을 수행한다. 백제문화제재단은 백제문화제 등으로 백제의 정신을 세계에 알리고자 설립된 법인이다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr