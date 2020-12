바이든, 차기 교육장관에 ‘라틴계’ 미겔 카도나 낙점

보건부·국토안보부 이어 세 번째 라틴계 장관 지명

차기 바이든 정부의 ‘무지개 내각’ 짙어져

바이든, ‘공립학교 교사출신’ 교육장관 인선 공약 지켜

[아시아경제 류태민 기자] 조 바이든 미국 대통령 당선인이 초대 교육부 장관으로 교사 출신의 라틴계 인사를 낙점했다. 보건부·국토안보부 장관에 이어 교육부 장관도 라틴계가 맡을 것으로 알려지면서 차기 미 정부의 ‘무지개 내각’ 특성이 한층 강화됐다.

CNN·뉴욕타임스 등 주요외신은 22일(현지시간) 소식통을 인용해 바이든 당선인이 교사 출신 라틴계 미겔 카도나 코네티컷주 교육청장을 차기 교육장관으로 발탁할 예정이라고 전했다.

대선 이후 미국 내 히스패닉 권익단체들은 바이든 당선인에게 정부 고위직에 라틴계 인사를 기용할 것을 요구해왔다. 이에 바이든 당선인은 앞서 보건부·국토안보부 장관에 라틴계인 하비에르 베세라 캘리포니아주 법무장관과 알레한드로 마요르카스 전 국토안보부 부장관을 각각 지명했다.

카도나 청장이 교육부 장관 상원 청문회를 통과하면 라우로 카바조스 전 장관(1988~1990년 재임)에 이어 두 번째 라틴계 미 교육장관이 된다.

카도나 청장이 교육부 장관으로 지명된 배경에는 교사 출신이라는 점도 크게 작용했다는 분석도 나온다. 앞서 바이든 당선인은 대통령 선거운동 당시 차기 교육장관에 교사 출신을 임명하겠다고 공약한 바 있다. 특히 교원 노조 출신인 질 바이든 여사는 벳시 디보스 트럼프 행정부 교육장관을 “공립학교를 다녀본 경험이 없는 교육 민영화론자”라고 비판하며 “바이든 정부에선 교육자 출신이 교육 장관이 될 것”이라고 공개 선언하기도 했다.

푸에르토리코 출신 이민자 부모를 둔 카도나 청장은 공립 초등학교 교사를 지냈고 28세에는 코네티컷주 내의 최연소 교장이 됐다. 이후 부교육감을 거쳐 지난해 8월부터 코네티컷주 교육청장을 맡고 있다.

AP통신은 카도나 청장의 인준 후 첫 임무는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 문을 닫은 학교들의 문을 여는 것이 될 것이라고 전망했다.

앞서 바이든 당선인은 “취임 후 100일 내 미국 전역의 대부분 학교가 다시 문을 열 수 있도록 노력하겠다”며 각 지방당국의 방역조치 강화와 이를 뒷받침하기 위한 의회의 재정 지원을 촉구한 바 있다.

월스트리트저널(WSJ)은 차기 교육부 장관의 주요 업무로 바이든 당선인이 공약한 공립학교지원 기금 3배 확충, 커뮤니티 칼리지(공립 대학) 등록금 무료화, 오바마 정부의 ‘학생권리 지침’ 복원 추진 등을 꼽았다.

바이든 당선인 인수위원회는 이날 백악관 참모진 추가 인선도 발표했다. 바이든 당선인의 부통령 시절 그의 비서실장을 지낸 브루스 리드이 새 정부 백악관 비서실 부실장으로 임명됐다. 리드 전 실장은 이번 대선기간 바이든 당선인의 선임고문으로 활동했다.

이외에도 비서실 관리행정국장에 앤 필리픽을, 비서실장 선임 보좌관에 엘리자베스 윌킨스가 임명되는 등 총 6명이 추가 합류했다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr