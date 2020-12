서울교육청, 초등 교육과정 연계 '노동인권 지도자료' 배포

중·고등학교에 이어 초등학교까지 완성

교사용 지도서로 총 12주제

[아시아경제 이현주 기자] 서울교육청은 초등학교 교육과정을 연계한 노동인권 지도자료를 개발해 관내 초등학교에 배포한다고 23일 밝혔다.

전국 시도교육청 중 최초로 진행되는 것으로 교사용 지도서다. 총 12주제로 구성되며 노동에 대한 인식 제고 및 학교 노동인권교육 활성화를 위해 개발됐다.

2015 개정 초등학교 교육과정에 포함된 노동인권교육 내용을 검토·분석해 교과와 연계하거나 창의적 체험활동에서 활용될 것으로 예상된다.

24일부터 초등학교에 지도자료 책자가 배송된다. 서울교육청 학생인권교육센터 홈페이지에서 누구나 파일을 받을 수 있다.

서울교육청은 지도자료 활용도를 높이기 위해 이와 연계한 황용 연수를 실시할 예정이다.

조희연 서울교육감은 "고등학교, 중학교 지도자료에 이어 초등학교 교육과정 연계 노동인권 자료가 개발됐다"며 "학교 현장에서 적극 활용돼 교원 중심의 노동인권교육이 더욱 활성화 되길 기대한다"고 말했다.

