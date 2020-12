하나은행, 실시간 비대면 자산관리세미나 개최

VIP 대상 유튜브 실시간 중계, 질의응답 문자메세지로 피드백

상업용 부동산 시장동향, 복잡한 부동산 세금 한번에 정리하기

[아시아경제 조강욱 기자] 하나은행은 VIP손님을 대상으로 ‘실시간 비대면 자산관리세미나’를 개최했다고 23일 밝혔다.

이번 세미나는 코로나19 사태로 인한 언택트 시대에 발맞춰 사전에 신청한 손님 300명을 대상으로 전일 진행됐다. 양용화 부동산 센터장은 ‘상업용 부동산 시장동향’을 주제로, 박정국 세무 센터장은 ‘복잡한 부동산 세금 한번에 정리하기’라는 주제로 녹화 방식이 아닌 유튜브 실시간 중계를 통해 손님과 소통했다.

특히 강의 중 실시간으로 손님의 질문을 문자메시지로 접수한 후 각 영업점 담당자를 통해 피드백하는 방식으로 진행해, 오프라인 세미나보다 강의 집중도가 좋았다는 호평을 받았다.

정원기 하나은행 자산관리사업단 본부장은 "언택트 시대에 맞춰 화상상담 시스템 등을 선도적으로 구축한 경험을 토대로 이번 세미나가 기획됐다. 내년에는 정기적으로 국내뿐만 아니라 해외 거주 손님들을 대상으로 다양한 온라인 세미나를 진행할 예정"이라고 말했다.

