최은영 영광군의장 ‘지방의정봉사상’ 수상

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군의회는 최은영 의장이 전국시·군·자치구의회의장협의회에서 선정한 ‘지방의정봉사상’을 수상했다고 22일 밝혔다.

지방의정봉사상은 코로나19 방역활동 및 집중호우와 태풍 수해복구에 헌신하는 등 지역사회에 모범이 되고 지방의정활동 공동체에 기여한 의원에게 수여하는 상이다.

최은영 의장은 코로나19와 연이은 태풍, 긴 장마로 인해 고통 받고 있는 군민들의 삶의 현장에서 함께하며 지역사회 발전을 위해 헌신적으로 봉사한 공로가 인정돼 수상하게 됐다.

최 의장은 재선 의원으로 제7대 전반기 부의장, 후반기 원전특별위원회 위원장을 역임했으며 현재 제8대 후반기 의장으로 의장단과 평의원과의 가교 역할은 물론 현장 중심의 의정활동, 행정사무감사 등 선진의회 구현을 위해 노력하고 있다.

최은영 의장은 “앞으로 의정활동을 더 열심히 하라는 뜻으로 받아들이고, 더욱 겸손한 자세로 군민들의 목소리를 듣고 소통하는 의정활동을 펼치겠다”고 말했다.

