美올브라이트 "북핵 해결, 한미동맹 기초한 외교적 프로세스로"

클린턴 2기 국무장관…적극적 대북정책 이끌어

"DJ에게 많이 배워…한미, 긴밀히 소통하길"

이인영 통일부 장관이 2000년 방북해 '북·미공동코뮤니케'를 이끌어냈던 매들린 올브라이트 미 국무부 전 장관과 만나 한반도 정세를 논의했다. 올브라이트 전 장관은 빌 클린턴 2기 행정부 말기 국무장관으로서 2000년10월 방북, 북·미정상회담을 성사 직전까지 이끄는 등 적극적인 대북 관여정책을 펼친 인물이다.

22일 통일부는 이 장관과 올브라이트 전 장관이 오전 8시 화상간담회를 가졌다고 밝혔다.

올브라이트 전 장관은 이 자리에서 과거 국무장관 재직시절 경험을 소개하며 "한반도 문제 해결을 위해서는 한미간 동맹에 기초한 긴밀한 협력이 중요하고, 미국 신 행정부는 한국과 긴밀히 조율 하에 북핵 문제 해결을 위해 준비된 외교적 프로세스를 추진해 나갈 것으로 기대한다"고 말했다.

또한 올브라이트 전 장관은 "과거 김대중 대통령과 한국정부로부터 많은 것을 배웠다"고 하면서 "한국이 북한에 대해 가장 잘 이해하고 있는 만큼, 미국의 신 행정부와 긴밀히 소통해 나가기를 바란다"고 말했다고 통일부는 전했다.

이 장관은 "과거 클린턴 행정부가 추구했던 한반도 비핵화와 북·미관계 정상화를 위한 노력들이 많은 시사점을 주고 있다"며 말문을 열었다.

그는 "김대중 정부와 클린턴 정부가 협력해 공동의 대북정책을 만들고 남북관계와 북·미관계의 선순환을 이루었던 좋은 경험이 있다"면서 "이를 기반으로 미국의 새로운 행정부와 긴밀하게 조율해 가면서, 한반도평화프로세스의 진전을 위해 최선의 노력을 다해 나가겠다"고 말했다.

아울러 이 장관이 "한반도 평화를 위한 변화의 역사를 만들어 나가기 위해 계속해서 소통하고 자문과 협력을 구하겠다"고 요청하자, 올브라이트 전 장관은 "기꺼이 협력에 응할 것"이라고 화답했다.

한편 이 장관은 조 바이든 미 행정부 시기의 북·미관계를 구상하며 북·미공동코뮤니케를 모범 사례로 언급한 바 있다.

2000년 북한은 북·미관계의 개선을 모색하며 10월 조명록 국방위원회 제1부위원장을 특사로 미국에 파견했다. 조 제1부위원장은 클린턴 전 대통령을 면담하는 자리에서 북·미관계 정상화를 요구했다. 북한 로켓의 제3국 발사를 위해 국제사회가 재정지원을 할 경우, 장거리 미사일 개발을 포기할 용의가 있다고 제안했다. 올브라이트 국무장관과 조 제1부위원장의 회담이 이어졌고, 양측은 상호 적대관계를 포기하고 경제 교류·협력을 확대하며 평화체제 구축에 노력하기로 합의했다. 그 결과가 북·미 공동코뮤니케다.

정부는 미 정권 이양기를 계기로 한반도평화프로세스 재가동을 위한 정지작업에 나선 모습이다. 정부 당국자와 여당 관계자들은 미 외교안보 전직 고위관료·전문가들과의 접촉을 늘리며 한반도 상황에 대한 이해를 구하고, 한국의 대북정책에 대한 우호적 환경 조성에 나서고 있다. 이 장관은 지난달에도 '페리 프로세스'의 주인공인 윌리엄 페리 미 국방부 전 장관과 화상회의를 하며 한반도 정세와 전망을 교환한 바 있다.

외교부는 21일 북핵 외교를 총괄하는 한반도평화교섭본부장에 노규덕 국가안보실 평화기획비서관을 새로 임명했다. 미국의 새 외교·안보 라인 구성에 맞춰 북핵 외교 요직을 교체, 정체된 북·미 대화에 활력을 불어넣겠다는 의지로 해석된다.

