대구시교육청, 5급 이상 인사 단행 <77명 명단 첨부>

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시교육청은 22일 5급 이상 일반직공무원 총 77명에 대해 내년 1월1일자로 정기 인사를 단행했다.

이번 인사는 퇴직·휴직 등으로 발생하는 승진 인사, 정원 조정에 따른 후속 인사다. 승진은 3급(지방부이사관) 1명, 4급(지방서기관) 1명, 5급(지방사무관) 5명이다. 전보 대상은 4급 18명, 5급 52명이다.

3, 4급 승진 대상의 경우 코로나19 확산 방지를 위한 각종 방역 활동과 내년도 신설 학교 개교 업무의 원활한 추진에 기여한 공로가 큰 공무원을 발탁했다는 게 시교육청의 설명이다. 6급 이하 일반직공무원에 대한 인사 발령은 23일 이뤄질 예정이다.

다음은 5급 이상 인사 명단이다.

◇대구시교육청

◆3급

▲승진 △남부도서관장 황윤애

▲공로연수파견 △남부도서관 안국상

▲정년퇴직 △학생문화센터(공로연수파견) 심경용 △중앙도서관(공로연수파견) 장해광

◆4급

▲전보 △대외협력담당관 류천호 △총무과장 신호우 △총무과 교육파견 김동환 △총무과 교육부파견연장 박종성 △교육복지과장 김칠구 △회계정보과장 박정희 △예산법무과장 이재복 △창의융합교육원 총무부장 이명우 △학생문화센터 총무부장 김충하 △미래교육연구원 행정정보부장 이종현 △해양수련원장 이상진 △동부교육지원청 행정지원국장 문송태

▲승진 △총무과 교육파견 권원희 △공로연수파견 △교육시설과 김경한

▲정년퇴직 △해양수련원(공로연수파견) 정동섭

◆ 5급

▲전보 <교육행정> △대외협력담당관 공보담당 이은숙 △초등교육과 방과후학교담당 배미경 △중등교육과 중등학사담당 박경림 △총무과 총무담당 신재섭 △인사담당 임호 △시의회파견연장 이종근 △교육훈련파견 박현주·성미숙·이주연 △학교운영과 학생배치2담당 이원근 △재산사학담당 김선애 △교육복지과 교육복지담당 유민영 △학교급식지원담당 오영민 △회계정보과 계약담당 권오식 △출납담당 최영미 △데이터이용담당 임승창 △교육시설과 시설기획담당 박복경 △예산법무과 학교예산담당 유상수 △해양수련원 총무부장 천성희 △중앙도서관 총무과장 손정희 △낙동강수련원 총무부장 강동우 △팔공산수련원 총무부장 장재광 △달성고 이규식 △구암고 천은정 △서부고 김경환 △성산고 홍상원 △학남고 이성민 △도원고 천우식 △동문고 마희순 △강동고 차충협 △대진고 이상천 △비슬고 이성광 △대구과학고 김진열 △농업마이스터고 정석원 △대구공고 조미경 △일마이스터고 강현철 △일과학고 신종수 △세명학교 주경익 △동부교육지원청 행정지원과장 최성창 △재정평생교육과장 김재길 △서부교육지원청 행정지원과장 윤종식 △재정평생교육과장 성귀영 △남부교육지원청 학생복지지원과장 손미옥 △달성교육지원청 재정평생교육과장 고성식 <보건> △교육복지과 학교급식안전담당 홍종호 △서부교육지원청 학생복지지원과장 이재현 <시 설> 교육시설과장 직무대리 주태식 △시설1담당 김경태동부교육지원청 시설지원과장 이지훈

▲승 진

<교육행정> △총무과 교육부파견 성진희 △매천고 이명주 △포산고 김홍철 △경북기공 마경희 <시설> △교육시설과 시설4담당 김경년

▲공로연수파견 <교육행정> △달성고 여강연

▲정년퇴직 <교육행정> 경북기공 권석근 △대진고 이성규

▲명예퇴직 <교육행정> 강동고 장병원 <이상>

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr