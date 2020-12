윤석열 검찰총장 측 대리인 이완규(왼쪽부터), 손경식 변호사가 22일 서울 서초구 서울행정법원에서 열린 윤 총장에 대한 '정직 2개월' 징계처분에 집행정지 신청사건 심문기일에 출석하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.