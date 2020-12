'취업 정보가 한눈에'…인천시, 노인 일자리 정보시스템 구축

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시와 시 노인인력개발센터는 재정 지원 노인 일자리 사업 정보를 한눈에 알 수 있는 '노인 일자리 정보시스템(www.innojung.go.kr/job)'을 전국 최초로 구축했다.

이 시스템은 어느 지역·어느 기관에 어떠한 일자리가 있는지, 또 모집 중인 일자리가 어떤 것인지 등 구직자가 필요로 하는 구인 정보를 일목요연하게 정리해 놓았다.

첫 페이지에서 원하는 지역을 선택하고 다음으로 그 지역에 있는 노인 일자리 수행기관을 선택하면 그 기관에서 제공하는 일자리의 성격과 활동비, 해당 기관의 위치·연락처·홈페이지 등 각종 정보를 한 번에 볼 수 있다.

인천시노인인력개발센터는 시스템의 접근성을 높이기 위해 QR코드가 새겨진 거리현수막, 스티커, 안내문, 포스터 등 다양한 방법으로 시스템 QR코드를 홍보해 누구나 쉽게 스마트폰으로 인천 노인 일자리 정보시스템에 접근할 수 있도록 할 계획이다.

인천시 관계자는 "재정 지원 노인일자리 뿐만 아니라 더욱 다양한 일자리 정보를 누구나 쉽게 얻을 수 있도록 시스템을 개발해 나갈 예정"이라고 밝혔다.

