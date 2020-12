경주시 청소년수련관 유튜브 방송

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 경주시는 21일 유튜브 Live방송을 통해 '고3 청소년 축제'를 진행했다고 22일 밝혔다.

이날 축제는 개그맨 정범균의 '성공은 우연히 찾아오지 않는다'는 주제 강연에 이어 KBS 전교톱10 우승자인 포항예술고등학교 2학년 이나빈의 강연, 댄스팀 U.A의 축하공연 등으로 꾸며졌다. 학생들의 랜선 장기(댄스 등) 경연도 함께 진행됐다.

주낙영 경주시장은 "코로나19로 인해 행사가 비대면으로 진행됐지만 그 동안의 학업 스트레스를 모두 해소하고 아름다운 학창시절을 갈무리하고 새로운 출발의 원동력이 됐길 바란다"고 전했다.

이날 축제 영상은 '경주시 청소년수련관' 유튜브 채널에 접속하면 다시 볼 수 있다.

