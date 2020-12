[아시아경제 박지환 기자] 대신금융그룹이 22일 전남 나주지역의 사회복지시설에 사랑의 성금을 전달했다. 이번 사랑의 성금 전달식은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인한 사회적 거리두기에 따라 비대면 방식으로 진행됐다. 전달된 성금은 지역사회 소외 계층을 위해 쓰일 예정이다. 이어룡 대신금융그룹 회장(사진)이 성금 전달식을 마친 후 전남 나주 이화영아원에서 보내온 영상메시지와 함께 기념 촬영을 하고 있다.

