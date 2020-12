에프앤가이드, 펀드 정보 웹사이트 ‘펀드가이드’ 출시

[아시아경제 구은모 기자] 펀드평가사 에프앤가이드 에프앤가이드 064850 | 코스닥 증권정보 현재가 10,400 전일대비 950 등락률 -8.37% 거래량 366,919 전일가 11,350 2020.12.22 10:07 장중(20분지연) 관련기사 에프앤가이드, 주가 1만 2350원.. 전일대비 -3.89%김환식 제3대 코넥스협회장 취임에프앤가이드, 일반청약 경쟁률 1353.90대 1… 17일 코스닥 상장 close 는 다양한 펀드정보를 제공하는 무료 웹사이트인 ‘펀드가이드’를 출시한다고 22일 밝혔다.

에프앤가이드에 따르면 펀드가이드는 일반 투자자가 쉽고 빠르게 펀드를 검색하고 관련 정보를 확인할 수 있는 무료 웹사이트로 다양한 기준의 펀드검색 방식을 제공한다. 펀드가이드는 유형과 지역, 테마 등 다양한 주제별로 펀드를 분류해 검색할 수 있고 당일 성과 정보가 제공된다. 또한 펀드의 기간별 특성을 패턴 또는 랭킹화해서 검색 가능하게 하는 등 투자자가 원하는 펀드정보를 쉽고 직관적으로 찾아볼 수 있다.

펀드가이드가 제공하는 주요 서비스는 크게 펀드의 성과, 규모 등 특성 정보를 순위별로 조회할 수 있는 ‘Top펀드’와 다양한 기준의 조건 검색이 가능한 ‘펀드검색’, 펀드 동향 및 최신 뉴스를 확인할 수 있는 ‘펀드시장 동향’ 등으로 구성된다. 또한 투자자가 관심 있는 펀드를 관심펀드로 등록해 별도로 모니터링할 수도 있고, 비슷한 특성의 유사펀드들과 비교 기능도 제공한다. 최근 주목받고 있는 타깃데이트펀드(TDF) 정보도 TDF 메뉴에서 상세하게 확인할 수 있다.

에프앤가이드 측은 “제한된 펀드 정보만을 제공하는 판매사 사이트 외에 일반 투자자들이 펀드와 관련된 다양한 정보를 무료로 확인할 수 있는 서비스가 줄어들고 있다”며 “펀드가이드는 펀드에 대한 다양한 정보제공을 통해 투자자가 합리적인 의사결정을 내리는데 가이드 역할을 할 것”이라고 밝혔다.

