기재차관, 올해 마지막 거금회의…"뜬눈으로 밤새우던 날 주마등처럼 스쳐"(종합)

"내년 '능서불택필' 자세로 빠르고 강한 경제회복에 최선"

[아시아경제 이광호 기자]김용범 기획재정부 1차관이 올해 경제성장률 전망치를 -1%대로 언급하면서 사실상 하향조정한 것 아니냐는 해석이 나왔다. 최근 전망치로 밝힌 -1.1% 보다 확대됐기 때문인데, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 3차 확산이 진행되는 상황을 감안할 때 설득력이 있다는 평가다.

김용범 기획재정부 1차관은 22일 서울 명동 은행회관에서 거시경제금융회의를 주재한 자리에서 "올해 -1%대 성장률을 기록할 것으로 예상된다"고 밝혔다.

정부는 지난 17일 2021년 경제정책방향을 발표하면서 올해 경제성장률 전망치로 -1.1%를 제시한 바 있다. 이에 따라 김 차관의 발언은 사실상 하향조정한 것이라는 평가가 나온다.

이런 평가는 최근 들어 코로나19 재확산세가 심상치 않다는 판단에 따른 것이다. 정부가 앞서 밝힌 -1.1% 전망치는 코로나19 3차 확산 상황이 일정 수준에서 통제된다는 가정에 기반한 수치였다. 따라서 "-1%대" 언급은 최근 코로나19 확산 상황을 반영한 것으로 보인다.

기재부 관계자는 다만 이 같은 해석에 대해 "-1.1%를 가리키는 의미로 '-1%대'라는 표현을 쓴 것"이라고 해명했다.

김 차관은 또 미국의 신규 실업수당 청구건수를 비롯해 영국의 봉쇄조치 등을 거론하며 "글로벌 경제는 코로나19 재확산으로 경제적 피해가 지속되고 있다"면서 "리스크 요인에 따라 연말연초를 맞아 시장유동성의 변동이 커질 수 있는 만큼, 경각심을 갖고 관련 동향을 예의주시하겠다"고 언급했다.

김 차관은 전세계적으로 늘어난 유동성과 관련 "자산시장 이상 과열, 양극화 확대 등 부작용을 초래할 수 있다"며 "코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 소상공인 등 취약계층에 대한 유동성 지원을 강화하겠다"고 피력했다.

이어 "시중 유동성이 우리 경제의 포용성과 생산성을 높이는 데 쓰이도록 보다 세심히 관리하겠다"며 "시중자금이 생산적 부문에 유입되고 장기간 머무르도록 한국판 뉴딜 및 BIG3(시스템반도체, 미래차, 바이오헬스) 분야 등 미래 성장동력에 대한 민간투자 인센티브를 제고해 나가고 주식 장기보유에 대한 세제지원 방안을 검토하겠다"고 덧붙였다.

이날 거시경제금융회의는 올해 마지막이었다. 김 차관은 "한 해를 보내는 우리는 '코로나'라는 지금껏 경험한 적 없던 위기 속에서 2020년 한 해를 보냈다"면서 "국내외 금융시장이 요동치던 상황 속에서 국내외 금융지표와 실물지표 속보치들을 실시간 모니터링하며 뜬눈으로 밤을 지새우던 날들이 주마등처럼 스쳐갔다"고 소회를 밝혔다.

그는 " 비록 코로나 위기가 여전히 지속되고 있지만 '능서불택필(能書不擇筆, 뛰어난 서예가는 붓을 가리지 않는다)'는 자세로 내년에도 빠르고 강한 경제회복을 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.

