삼성중공업은 오세아니아 지역의 선주와 4035억원 규모의 액화천연가스(LNG) 운반선 2척 공사 수주 계약을 체결했다고 22일 공시했다.

이번 계약금액은 최근 매출액 대비 5.5%에 해당한다. 계약기간 종료일은 2024년 9월30일까지이다.

