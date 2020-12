속보[아시아경제 이광호 기자]김용범 기획재정부 제1차관은 22일 서울 은행회관에서 열린 거시경제금융회의에서 "정부는 '빠르고 강한 경제회복과 활력복원', '선도형 경제로의 대전환'이라는 두 가지 정책목표 하에 2021년 경제정책방향을 마련했다"며 "우선 빠르고 강한 경제회복과 활력복원을 위해 확장적 거시경제정책 기조를 유지하고 철저한 방역을 전제로 3대 소비촉진 패키지 등 소비진작책을 추진하면서 투자 및 수출 증대를 위한 지원도 한층 강화하겠다"고 밝혔다.

