새신랑은 8일 누워있다 떠났다…20대 경찰관, 교통정리 중 차에 치여 순직

[아시아경제 김봉주 기자] 퇴근길 교통정리를 하다 승용차에 치여 의식불명 상태에 빠졌던 20대 경찰관이 결국 숨졌다.

부산 해운대경찰서에 따르면 21일 오후 3시9분께 A(29)경장이 순직했다.

A경장은 지난 14일 오후 6시47분께 해운대 한 교차로에서 퇴근길 교통정리 업무를 하던 중 승용 차량에 치였고, 의식불명 상태로 8일간 누워 지냈다.

A경장을 들이받은 차량은 정상 신호에 교차로에 진입했으며 음주 운전 등도 아니었던 것으로 전해졌다.

경찰은 23일 오전 부산경찰청 동백광장에서 부산경찰청장(裝)으로 해당 경장의 영결식을 치를 계획이다. 경찰은 2016년 입문해 5년 차 경찰관인 A경장에 대한 1계급 특진도 추서하기로 했다.

A경장은 성실하고 온화한 성품으로 15회에 걸쳐 각종 표창과 장려상을 받은 바 있다. 그는 올해 8월 결혼해 신혼 생활 중 사고를 당해 주위의 안타까움을 자아냈다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr