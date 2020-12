코스피, 사상최고치 또 경신…코스닥도 950선 넘어서

[아시아경제 이민지 기자] 코스피가 종가 기준 사상 최고치를 또 기록했다. 코스닥지수도 20년만에 사상 최고치를 또 경신하며 장을 끝냈다.

21일 코스피는 전 거래일보다 0.23%(6.47포인트) 오른 2778.65에 장을 끝마쳤다. 지난 18일 2772.18로 장을 끝마친 코스피는 이날 상승 마감하면서 이틀 연속 사상최고치를 기록했다.

이날 코스피는 장 초반 약세를 이어가다 오후들어 오름세를 나타냈다. 외국인과 기관이 순매도를 유지하며 지수는 내림세를 보였지만 장 막판 기관의 매수세가 커지고 외국인의 순매도 규모가 작아지면서 지수는 상승 마감했다. 이날 개인은 코스피시장서 884억원을 순매도했고 외국인도 78억원어치 주식을 팔았다. 기관은 홀로 1324억원어치의 주식을 샀다.

시가총액 상위종목을 보면 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 815,000 전일대비 1,000 등락률 +0.12% 거래량 281,169 전일가 814,000 2020.12.21 15:30 장마감 관련기사 코스닥, 외국인 순매수에 상승 전환…코스피는 하락외국인, 3주 연속 '팔자'…코스닥은 '사자' 지속 코스피, 2772.18 마감...사상 최고치 또 경신 close (0.12%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 823,000 전일대비 21,000 등락률 +2.62% 거래량 186,096 전일가 802,000 2020.12.21 15:30 장마감 관련기사 코스닥, 외국인 순매수에 상승 전환…코스피는 하락기관·외국인 동반 매도…코스피·코스닥 하락세코스피, 2772.18 마감...사상 최고치 또 경신 close (2.62%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 367,000 전일대비 11,000 등락률 +3.09% 거래량 1,978,710 전일가 356,000 2020.12.21 15:30 장마감 관련기사 코스닥, 외국인 순매수에 상승 전환…코스피는 하락셀트리온, 검색 상위 랭킹... 주가 2.53%외국인, 3주 연속 '팔자'…코스닥은 '사자' 지속 close (3.09%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 379,500 전일대비 12,500 등락률 +3.41% 거래량 815,786 전일가 367,000 2020.12.21 15:30 장마감 관련기사 카카오, 최근 5일 개인 19만 3637주 순매수... 주가 37만 8500원(+3.13%)코스닥, 외국인 순매수에 상승 전환…코스피는 하락'비실비실' 인터넷株 내년 실적시즌 정조준 close (3.41%) 이 상승했다. 지난달 지수 상승을 견인했던 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 20,274,554 전일가 73,000 2020.12.21 15:30 장마감 관련기사 이재용, 국정농단 파기환송심 결심 전 마지막 공판 출석…'묵묵부답'삼성전자, 이시간 주가 -0.41%.... 최근 5일 개인 1057만 5368주 순매수삼성의 미래로 급성장하는 '파운드리' close (0%)와 SK하이닉스(-2.11%)는 전 일과 같은 가격을 유지하거나 하락했다.

코스닥지수도 이날 전 거래일보다 0.67%(6.34포인트) 오른 953.58로 장을 끝냈다. 코스닥지수는 종가 기준 2000년 9월15일 992.50 이후 약 20년 만의 최고치를 새로썼다.

이날 코스닥지수는 장 초반 소폭 하락세를 보였지만 외국인의 매수세로 전화하면서 상승폭을 키웠다. 코스닥시장에서 외국인와 개인은 각각 808억원, 312억원어치 주식을 샀고 기관은 홀로 273억원어치의 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 367,000 전일대비 11,000 등락률 +3.09% 거래량 1,978,710 전일가 356,000 2020.12.21 15:30 장마감 관련기사 코스닥, 외국인 순매수에 상승 전환…코스피는 하락셀트리온, 검색 상위 랭킹... 주가 2.53%외국인, 3주 연속 '팔자'…코스닥은 '사자' 지속 close 헬스케어와 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 367,000 전일대비 11,000 등락률 +3.09% 거래량 1,978,710 전일가 356,000 2020.12.21 15:30 장마감 관련기사 코스닥, 외국인 순매수에 상승 전환…코스피는 하락셀트리온, 검색 상위 랭킹... 주가 2.53%외국인, 3주 연속 '팔자'…코스닥은 '사자' 지속 close 제약이 각각 8.59%, 0.62% 올랐다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 92,600 전일대비 300 등락률 +0.33% 거래량 1,237,841 전일가 92,300 2020.12.21 15:30 장마감 관련기사 코스닥, 외국인 순매수에 상승 전환…코스피는 하락기관·외국인 동반 매도…코스피·코스닥 하락세코스피, '2770선' 등락 유지...개인 3206억 순매수 close 도 0.33% 상승했다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 165,000 전일대비 2,100 등락률 +1.29% 거래량 278,879 전일가 162,900 2020.12.21 15:30 장마감 관련기사 코스닥, 외국인 순매수에 상승 전환…코스피는 하락기관·외국인 동반 매도…코스피·코스닥 하락세이젠 아우차례…코스닥으로 쏠리는 투심, 중소형 성장株로 이동 close (1.29%)와 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 136,500 전일대비 1,100 등락률 +0.81% 거래량 96,263 전일가 135,400 2020.12.21 15:30 장마감 관련기사 OTT 파이 커진다… 콘텐츠株 올라탈까[e공시 눈에 띄네] 코스닥-16일코스피, 사흘 만에 상승 전환하며 2770선 마감… 코스닥 6일 연속 상승세 close (0.81%)도 상승했다.

