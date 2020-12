[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 코로나19 3차 대유행 경제방역조치로 1차 재난지원금을 뛰어넘는 지원이 반드시 필요하다고 밝혔다. 또 지원방식은 전 국민을 대상으로 소멸성 지역화폐를 보편 지급해야 한다고 주장했다.

이 지사는 21일 긴급 기자회견에서 "소멸정 지역화폐를 전 국민에게 보편적으로 지급하는 것이 경제적 효과면에서 우월하다는 것은 지난 번 경기도의 재난기본소득 지급과 정부의 1차 재난지원금에서 이미 체감적으로 나타났다"고 강조했다.

그는 그러면서 "경기도도 자체적으로 현 상황의 심각성을 고려해 전에 지원했던 것과 같은 방식으로 추가 (재난소득을)지원하는 방안을 심각하게 고민하고 있다"고 전했다.

이 지사는 다만 "이를 위해서는 재원 확보와 함께 경기도의회와의 사전 협의, 도민들의 동의 등 숙성 과정이 필요하다"고 덧붙였다.

