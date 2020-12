손병두 한국거래소 신임 이사장 취임 일성 "해현경장"

"거문고 줄 바꿔 매자"

[아시아경제 오주연 기자] 코스피 3000ㆍ코스닥 1000 시대를 맞이할 한국거래소의 새로운 수장 손병두 신임 이사장이 21일 공식 업무에 착수했다.

국내 주식시장이 한번도 가보지 않은 길을 개척하기 위한 시대적 과제를 수행하고, 최근 급증한 개인 투자자들을 보호해야하는 중책을 맡게 된 손 신임 이사장은 이날 '거문고의 줄을 다시 바꿔 맨다'는 뜻의 해현경장을 화두로 내세웠다.

취임 직전까지 '관피아(관료+마피아)' 논란이 있었지만 손 신임 이사장은 '손병두호' 출범 첫 날부터 "변화의 물결 속에서 거래소가 무엇을 준비야할지 고민하겠다"고 힘줘 말하는 등 향후 거래소가 나아가야할 방향에 대해 조목조목 제시해 경제금융 전문가로서의 존재감을 드러냈다.

한국거래소에 따르면 손 신임 이사장은 3년 임기에 따라 2023년 12월20일까지 이사장직을 맡게 된다. 행정고시 33회로 공직생활을 시작한 손 신임 이사장은 기획재정부 외화자금과장과 금융위원회 금융서비스국 국장 및 금융정책국장, 증권선물위원회 위원장, 금융위원회 부위원장 등을 두루 거친 금융정책 전문가로 평가받는다. 올해 코스피가 연일 사상 최고치를 경신하고, 개인들의 증시 참여가 활발해진만큼 시장 건전성 강화와 투자자 보호 등이 손 신임 이사장이 해결할 과제로 꼽힌다.

손 신임 이사장은 이날 취임식에서 "개인의 시장참여 확대로 공정한 시장환경 조성에 대한 목소리가 더욱 커지고 있고, 주요 연기금과 개인의 해외주식 투자 열풍으로 글로벌 거래소와 직접 경쟁을 해야하는 경쟁 환경에도 직면하고 있다"면서 "이러한 변화 속에서 거래소는 시장을 지키는 책임감 있는 파수꾼이자 시장과 소통하는 동반자, 혁신을 두려워하지 않는 도전자로서 역할해야한다"고 강조했다.

이러한 환경 변화에 효과적으로 대응하기 위한 거래소 운영방향도 일목요연하게 제시했다.

손 신임 이사장은 "기업의 혁신과 도전을 지원하고 경제 성장에 필요한 동력을 공급하는 것은 거래소에 주어진 최우선 과제"라면서 "자본시장을 통해 미래 성장동력을 육성하겠다"고 말했다. 이를 위해 반값 공유 오피스, 상장 컨설팅 등의 기업 맞춤형 지원 프로그램을 확충하고 그동안 정보의 사각지대에 있던 중소 혁신기업 대상 증권분석센터를 설립해 정보 불균형을 해소하겠다고 구체화했다. 또한 코넥스의 기능을 강화해 초기 혁신기업이 성장하는 발판을 마련하는 한편 코스닥 시장체계를 개편해 우량 기술기업이 상장될 수 있도록 하겠다고 밝혔다.

내년 본격화될 정부의 '그린 뉴딜정책'에 대해서는 K-뉴딜 관련 상장지수펀드(ETF)와 파생상품을 확대하고, 사회책임투자(SRI) 채권과 배출권 시장을 활성화해 한국판 뉴딜의 성공기반을 조성하겠다고 강조했다.

올해 급증한 개인 투자자들을 어떻게 보호할 것인가에 대한 고민도 풀어냈다. 손 신임 이사장은 "무자본 인수합병(M&A), 신종 테마주 등 취약 분야에 대한 시장감시 활동을 강화해 어떠한 형태의 불공정거래도 조기 차단할 수 있는 효율적인 시장감시 체계를 갖춰 나가겠다"고 말했다. 내년 3월부터 재개될 공매도 제도에 대해서는 "시장의 눈높이에 맞도록 개선해 나가겠다"고 전했다.

또한 세계 최고 수준의 거래소 투자환경을 위해 IT시스템 개선, 야간 거래 불편 해소를 위한 자체 야간 파생상품시장 개설 추진, 비상시 안정적인 시장운영을 위한 자체 DR센터 구축 등도 내세웠다.

손 신임 위원장은 "최근 금융시장 환경의 변화는 블랙스완을 넘어 네온스완의 등장도 배제할 수 없게 됐다"며 "위기를 기회로 삼을 수 있도록 열린 마음으로 혁신과 도전을 해나가겠다"고 말했다.

