나경원, 아들 군대 보내며 원정출산 의혹 등 일축…"내 갈길 간다"

[아시아경제 김혜민 기자] 나경원 전 국민의힘 의원은 21일 자신의 아들이 충남 논산 육군훈련소로 입소했다고 밝히며 아들을 둘러싼 원정출산, 논문 특혜 의혹 등을 일축했다.

나 전 의원은 이날 자신의 페이스북에 머리를 짧게 자른 아들과 포용하는 사진, 그리고 병원 출산 기록을 게재하며 의혹에 적극 반박했다.

그는 "오늘 아침 제 아들은 논산 육군훈련소로 떠났다. 엄마 된 사람으로서 당연히 훈련소 앞까지 바래다주고 싶었지만 저는 지금 패스트트랙 재판으로 서울 남부지법으로 향하는 중"이라고 밝혔다. 그러면서 "아들은 어엿하게 자라 대한민국을 지키러 가고, 엄마는 대한민국 헌정질서를 지키려다 이렇게 탄압 재판을 받고 있다"고 덧붙였다.

나 전 의원은 지난해 아들 원정출산 의혹부터 논문 저자 특혜 의혹 등이 불거진데 대해 "'조국 사태'에 물타기를 하고 분노한 여론의 시선을 돌리기 위해 시작된 마녀사냥, 물타기 수사"라며 "그런데 모 언론 보도에 따르면 추미애 장관 핵심 측근인 이성윤 지검장의 중앙지검 조차도 '전부 무혐의'로 결론을 냈다고 한다. 이것이 바로 실체적 진실"이라고 주장했다.

그는 "그럼에도 불구하고 여전히 윤석열 총장 없는 대검의 추 장관 핵심 라인이 제 아들에게 '기소중지 꼬리표'라도 붙여보려 안간힘을 쓰고 있다고 한다. 참 무서운 집착"이라며 "검찰청 곳곳에 추 장관 지시로 움직이는 청와대 비선 라인이 숨어있다고 밖에 볼 수 없다"고 덧붙였다.

나 전 의원은 "아들과 조금이나마 더 같이 있고 싶은 마음에 재판 불출석을 신청해봤지만 재판부는 받아들이지 않았다. 감히 슬프고 아프다 말하지 않겠다"며 "그럼에도 엄마 때문에 억울하게 의심 받고 논란에 휘말려야 하는 아들에 대한 미안함 만큼은 감출 수가 없다"고 말했다.

그는 그러면서 "힘들지만 멈추지 않고, 지쳐도 쓰러지지 않겠다"며 "저는 제 갈길을 간다"고 강조했다.

