유틸렉스, 면역항암제 EU101 임상 1/2상 시험 계획 신청

유틸렉스는 미국 식품의약국(FDA)에 면역항암제 EU101의 제 1/2상 임상시험 계획을 신청했다고 21일 공시했다. 회사 측은 "EU101은 진행성 고형암 환자의 면역 체계의 암을 공격하는 킬러 T세포를 활성화 시키고 증식시켜 치료 부작용 최소화, 종양크기 감소 및 조절, 무진행 생존기간 연장,전체 생존기간 연장, 삶의 질 개선등을 기대할 수 있다"고 설명했다.

