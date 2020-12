국민의힘 김기현 "안철수에 대한 김종인 입장은 '정치적 슬로건'…상황 따라 바뀔 수도"

[아시아경제 박철응 기자] 4선 중진인 김기현 국민의힘 의원이 안철수 국민의당 대표가 국민의힘에 입당하지 않고 이른바 '빅텐트'를 쳐서 공동 경선을 치르는 방안도 가능하다는 입장을 밝혔다. 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 안 대표가 입당해 경선에 참여해야 한다는 입장을 보여온 데 대해서는 "일종의 정치적 슬로건"이었다고 했다.

김 의원은 21일 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 '빅텐트 치고, 헤쳐모여식으로 같이 만나는 방식' 질문에 " 개인적 판단으로는 그런 것까지 다 오픈한 상태로 봐야 된다고 본다"면서 "김종인 비대위원장의 발언, 국민의힘에 들어와라 이런 말씀은 있었지만 정치라고 하는 것이 과거의 발언 중에서 지켜야 될 약속도 있고 때로는 상황에 따라서 바뀌어야 될 수도 있다"고 말했다.

그는 이어 "약속이라기보다도 일종의 정치적 슬로건 구호였다. 그런 점들을 얼마든지 융통성 있게, 야권연대를 통해서 서울시장 승리 그리고 대통령 선거 승리를 위해서 우리가 해야 될 역할이 있다면 뭐든지 다 오픈하고 봐야 되지 않겠느냐"고 했다.

안 대표의 출마 선언에 대해서는 국민의힘 내에서는 긍정적인 반응들이 다수라고 한다. 김 의원은 "(안 대표가) 서울시장 출마로 선회한 것은 매우 잘한 선택"이라며 "야권 연대에 대한 의지를 본인이 밝혔기 때문에 그 점에서 굉장히 의미가 있는 것"이라고 평가했다.

그는 이어 "제가 한결같이 주장했지만, 반문연대, 야권연대, 나아가서 야권 통합 이것이 내년도 서울, 부산시장 선거만이 아니라 대통령 선거를 앞두고 있는 시점이 매우 중요하다"면서 "그 터닝포인트가 내년 4월에 재보궐 선거가 되어야 한다고 생각하고 있기 때문에 그런 면에서 굉장히 진일보한 것"이라고 말했다.

