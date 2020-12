마포구 혁신행정 2020년 서울창의상 수상

사물인터넷 활용 무인단속시스템, 과태료부과 통합관리시스템 구축 등 호평...유동균 구청장 “능동적 자세로 선제적 행정 펼치니 업무개선 성과 나타나…”

[아시아경제 박종일 기자] 마포구(구청장 유동균)는 서울시가 주관하는 ‘2020 하반기 서울창의상’ 혁신시책 부문에서 장애인전용주차구역 단속업무 개선으로 ‘장려상’을 수상했다.

서울창의상은 서울시에서 새로운 아이디어나 사업추진으로 주민불편사항 해소 및 편의증진에 기여한 제안이나 사업을 선정해 시상하는 상이다.

구는 ‘효율은 UP, 민원은 DOWN 장애인 전용주차구역 위반처리 업무개선’ 사업으로 장애인전용주차구역 단속·관리업무의 문제점을 해결하기 위한 노력과 성과를 인정받아 이번 수상의 영예를 안았다.

‘효율은 UP, 민원은 DOWN 장애인 전용주차구역 위반처리 업무개선’ 사업은 ▲민원다발지역 사물인터넷을 활용한 무인단속시스템 설치 ▲서울시 최초! 신속한 업무처리를 위한 과태료부과 통합관리시스템 구축 ▲행정의 전문성 확보를 위한 전담인력 채용 ▲공정한 행정처리를 위한 의견진술심의회 구성 등 전반적인 문제점을 해결하기 위한 다양한 사업들이 포함돼 있다.

현재는 그 성과 또한 가시화되고 있어 서울시와 타 자치구의 벤치마킹 대상이 돼 사업이 공유·확산 중에 있다.

특히 사물인터넷을 활용한 무인단속시스템의 경우 일반 차량이 주차하려는 것을 감지해 경광등 및 경고방송이 작동함으로써 장애인전용주차구역에서의 불법주차를 미연에 방지하는 효과가 매우 큰 것으로 나타났다.

또 구가 서울시 최초로 구축한 과태료부과 통합관리시스템은 장애인전용주차구역 위반 차량에 대한 차적 조회부터 과태료 부과까지 한 번에 처리하는 원스톱 시스템으로 이를 활용한 업무 처리 시 위반 차량이 체계적으로 관리되고 과태료부과 업무가 신속하게 처리되는 장점이 있다.

유동균 마포구청장은 “마포구는 혁신적인 행정역량을 바탕으로 최고가 아니면 최초가 돼야 한다는 능동적이고 선제적인 행정을 펼쳐나가고 있다”며 “이번 서울창의상 수상으로 우리 직원들의 적극적인 업무개선 노력이 대외적으로 인정받게 돼 기쁘고, 앞으로도 구는 구민들을 위해 무엇을 더 할 수 있을지를 끊임없이 고민하고 생각하도록 하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr