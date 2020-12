소상공인 사연 전하는 ‘K-마스 힐링 토크 ON(溫)’ 방영

코로나19로 어려워진 소상공인 가족의 감동 이야기 소개

유튜브 가치삽시다 채널 통해 19일·26일 방영

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부는 ‘2020 크리스마스 마켓’ 기간 동안 특별 방송 프로그램 ‘힐링토크 ON(溫)’을 유튜브 가치삽시다 채널을 통해 방영한다고 19일 밝혔다.

힐링토크 ON(溫)은 올해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 유난히 힘든 시간을 보내고 있는 소상공인 가족의 감동적인 이야기를 소개하고 따뜻한 위로를 전하기 위해 기획한 프로그램이다.

프로그램 진행은 아나운서 이금희 씨와 개그맨 김태균 씨가 맡았다. 오랜 시간 라디오를 통해 많은 사람들의 사연을 들려주며 웃음과 감동을 선사한 두 사람은 힐링토크 ON(溫)에서도 소상공인 가족의 사연을 잘 전달해 줄 것으로 기대된다.

또한 게스트로 가수 배기성(19일 출연), 별, 이한철, 개그맨 박명수(26일 출연)가 출연해 사연자의 신청곡을 라이브로 들려줄 계획이다.

중기부는 이번 방송에 앞서 12월 4일부터 15일까지 페이스북, 인스타그램, 카카오채널 상인정보톡을 통해 방송에서 소개할 사연을 모집했다.

사연은 서로가 함께 있어 이겨낼 수 있었던 이야기, 힘든 상황 속 축하를 건내고 싶었던 순간 등 일상 속 진정성이 묻어나는 이야기가 소개 될 예정이다.

이준희 중기부 온라인경제추진단장은 “크리스마스를 맞아 코로나19 등으로 힘들어하시는 소상공인 가족분의 사연에 공감할 수 있는 시간을 갖고자 이번 방송을 준비했다”며 “우리 이웃의 다양한 이야기를 듣고, 서로를 위로할 수 있는 따뜻함을 나눌 수 있도록 국민 여러분들의 많은 시청과 관심을 부탁드린다”라고 말했다.

