[아시아경제 황윤주 기자] 박광서 건국대학교 국제무역학과 교수가 제14대 한국무역상무학회 회장으로 연임한다.

무역협회는 2019년 제13대 회장으로 취임한 박 교수가 18일(금) 개최된 학회 정기총회에서 다시 회장으로 선출되면서 2022년까지 4년간 연임한다고 밝혔다.

한국무역상무학회는 1988년 무역상무연구회로 출발해 32년의 역사를 지닌 무역학 및 무역정책분야 최고의 학회로 평가받고 있으며 한국연구재단 등재학술지인 '무역상무연구'를 88권째 발행하고 있다.

박 회장은 1991년부터 한국무역협회에서 무역업계 지원 및 정책업무를 수행하고 2005년 성균관대학교에서 박사학위를 취득하였으며, 2006년부터 건국대학교 교수로 재직하고 있다.

