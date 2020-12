"온라인으로 공장 둘러본다"…KOTRA, 디지털 공장 실사 서비스

온라인 실시간 중계로 해외바이어가 국내기업 공장·설비 등 검토

[아시아경제 김지희 기자] KOTRA(코트라)가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려움을 겪는 중간재 제조기업의 수출 돌파구 마련을 돕는다.

KOTRA는 지난 17일 경기 군포에 있는 가스감지기 기업 G사의 공장을 찾아 ‘디지털 공장 실사’ 서비스를 진행했다고 18일 밝혔다. 디지털 공장 실사 서비스는 KOTRA가 새롭게 추진하는 수출 지원 서비스다. 해외바이어는 이번 서비스를 통해 온라인 실시간 중계 방식으로 국내기업의 공장, 생산설비 등을 검토할 수 있다.

G사는 세계 최초로 간섭가스 필터링 가스감지기를 개발한 중소기업이다. 2017년 수출액 180만 달러에서 지난해 1000만 달러 규모로 빠르게 성장했으나, 올해는 코로나19로 신규 계약에 어려움을 겪었다.

안전기기 품목 특성상 계약을 위해 해외 바이어가 공장을 방문해 생산 공정과 품질관리 체계를 확인하는 절차가 요구된다. G사는 일본 주요 화력발전 플랜트에 납품을 추진하던 중 코로나19로 방한 실사가 불가능해지며 어려움을 겪었다. G사는 KOTRA의 문을 두드렸고 마침내 ‘디지털 공장 실사’ 서비스로 돌파구를 마련했다.

권평오 KOTRA 사장은 “코로나19로 어려움을 겪는 우리 중소·중견기업이 수출 활력을 되찾도록 다양한 디지털 무역 서비스를 발굴해 나가겠다”고 밝혔다.

