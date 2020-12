얀센·화이자 이달, 모더나 백신 내달 계약…"국내 접종은 1분기"(종합)

우선접종대상자 2~3월 접종 시작…내년 4분기까지 마무리

[아시아경제 서소정 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세에 정부가 코로나 백신 접종을 서두른다. 백신 도입을 위해 글로벌 제약사 얀센, 화이자와 이달 중, 모더나와는 내년 1월을 목표로 각각 계약 체결을 추진하고, 이르면 1분기 백신 접종을 시작할 계획이다.

18일 중앙재난안전대책본부(중대본)는 코로나19 해외 개발 백신 확보 관련 온라인 브리핑을 갖고 내년 2~3월부터 코로나19 백신을 순차적으로 도입해 신속하게 접종을 시작할 계획이라고 밝혔다. 임인택 보건복지부 보건산업정책국장은 "국가적 위기 상황임을 감안해 임시예방접종을 지정·시행한다"면서 "12월 중 예방접종 구체적인 실행 방안을 마련하고 최초 도입(2~3월) 후 신속히 접종이 이뤄지도록 철저히 준비하겠다"고 말했다.

임 국장은 "우선 접종 권장 대상자에 대한 예방접종은 인플루엔자 유행시기 이전인 내년 4분기까지 최대한 마무리 할 예정"이라면서 "공급 물량과 코로나19 국내 상황, 외국 접종 상황·부작용 여부, 국민 수요 등을 고려해 대상자와 세부 일정 등은 탄력적으로 조정할 계획"이라고 설명했다.

아스트라제네카 백신 1분기 접종 시작

4개 백신 외 노바백스와 협상중

정부는 지난 8일 글로벌 제약사와 다국가 연합체를 통해 코로나19 백신 최대 4400만명분을 확보했다고 발표했다. 국제 백신 개발·공급 프로젝트 '코백스 퍼실리티'를 통해 1000만명분을, 아스트라제네카·화이자·얀센·모더나 등 다국적제약사와의 개별 협상을 통해 3400만명분을 확보키로 한 것이다.

우선 아스트라제네카(2000만 회분)와 백신 구매 계약서 체결을 완료했다. 얀센(400만 회분)ㆍ화이자(2000만 회분)는 12월, 모더나(2000만 회분)는 1월을 목표로 계약 체결을 추진중이다. 임 국장은 "얀센과는 빠르면 다음 주 정도에 계약이 완료될 것으로 보인다"며 "화이자와의 계약서도 현재 최종 검토하는, 법률 검토를 하는 단계"라고 말했다.

가장 빠른 접종이 예상되는 백신은 아스트라제네카 백신이다. 현재까지 최종 계약을 마무리한 유일한 백신인 데다 아스트라제네카 초도물량은 한국 SK바이오사이언스에서 위탁 생산해 물량을 공급받기 용이한 조건이기 때문이다. 임 국장은 "아스트라제네카 백신개발이 가장 앞섰으며, 이에 따라 절차적으로 협상이 먼저 시작돼 계약이 빨리 이뤄졌다"면서 "SK바이오사이언스에서 '메이드 인 코리아' 백신이 내년 2~3월경에 도입되고, 접종 계획에 따라서 접종이 진행되도록 준비하고 있는 상황"이라고 말했다.

정부는 아스트라제네카, 얀센, 화이자, 모더나 외에 노바백스와도 협의를 진행하고 있다. 임 국장은 "오늘 아침 노바백스와 구매 관련 협상을 정부 대표단이 했다"면서 "물량과 관련해서도 논의가 있었는데 구체적으로 어떤 물량이 어느 정도 도입될 수 있을지 여부는 아직 추가적인 협의가 필요하다"고 말했다.

의료기관종사자, 집단시설 종사자, 노인 등

최우선 접종 대상자부터 순차적으로 접종

정부는 이달 중 예방접종 구체적 실행 방안 마련에 나서 빠르면 1분기 접종을 시작한다는 계획이다. 우선접종대상자는 의료기관 종사자, 집단시설 생활자와 종사자, 노인, 성인 만성 질환자(19∼64세, 중등도 이상 위험), 소아청소년 교육·보육시설 종사자와 직원, 코로나19 1차 대응요원, 경찰·소방 공무원·군인 등이 될 예정이다.

일반 국민들에 대한 접종은 다소 늦춰질 전망이다. 양동교 질병관리청 의료안전예방국장은 "인플루엔자 유행시기가 보통 11월 정도 시작되는데 가급적이면 그 이전까지 우선접종 권장 대상자에 대한 접종을 마무리하겠다는 목표로 준비중"이라고 설명했다. 양 국장은 "우선접종 권장 대상자도 일시에 한꺼번에 접종을 받을 수 없기 때문에 최우선 접종 대상자가 있을 수 있다"면서 "우선접종 권장 대상자 중 단계적으로 순위를 정하고, 일반 국민들은 우선접종 권장 대상자에 대한 접종이 순차적으로 종료된 이후에 가능할 것"이라고 예측했다.

정부는 백신 확보를 위해 지난 7월부터 화이자, 아스트라제네카, 얀센, 모더나 등과 협상을 진행해왔다. 또 아스트라제네카와는 7월21일에, 노바백스와는 8월13일에 위탁생산(CMO) 계약을 체결했다. 최대 4400만명분 확보 목표·접종률 등을 감안한 백신 구매비용은 약 1조3000억원으로 기정예산과 내년 예비비로 조달할 계획이다.

정부는 코백스 퍼실리티를 통해 확보한 백신도 내년 1분기 도입할 수 있도록 논의를 진행 중이다. 임 국장은 "코백스를 통한 1000만명분의 공급 시기는 현재 논의하고 있는 상황"이라며 "1차 공개 당시 아스트라제네카, 화이자, 사노피-글락소스미스클라인(GSK) 개발 백신 등 3가지 종류를 제안받았는데 사노피가 중간에 임상에 문제가 있어서 개발이 많이 늦춰지고 있어 사노피 것은 선택하기가 곤란하게 돼있다"고 말했다.

국내 코로나 백신 개발상황에 대해 임 국장은 "지금 당장 우리나라의 백신 기술이 서구 글로벌 제약기업에 비해서 떨어지는 것은 사실이지만 SK바이오사이언스가 아스트라제네카 백신을 생산하고 있고, 노바백스와 백신을 공동개발하는 등 국내 개발을 추진하고 있다"면서 "희망컨대 한국이 만든 백신은 내년 말, 내후년 초 정도면 받을 수 있지 않을까 한다"고 덧붙였다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr