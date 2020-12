SNS에 빠른 쾌유 기원하는 글 올려, 프랑스 코로나 상황 조속한 진정도 기원

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 18일 소셜네트워크서비스(SNS)에 마크롱 프랑스 대통령의 '신종 코로나바이러스감염증(코로나19)' 확진에 대한 안타까움과 빠른 쾌유를 기원하는 글을 올렸다.

문 대통령은 "마크롱 대통령님 @EmmanuelMacron, 2주 전 통화에서 대통령님과 코로나 극복 의지를 다짐했는데, 갑작스런 대통령님의 코로나 확진 소식에 안타까운 마음뿐"이라고 말했다.

문 대통령은 "대통령님의 빠른 쾌유를 빌며 프랑스의 코로나 상황도 조속히 진정되기를 바란다"고 덧붙였다.

