미코바이오메드는 코로나19 진단장비 및 진단키트 공급계약을 Institut Pasteur de Dakar와 체결했다고 18일 공시했다. 계약금액은 14억4721만원으로 지난해 매출액 대비 35.31%에 해당한다.

