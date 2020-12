유승민, 변창흠 ‘구의역 사고 김군탓’ 발언에…“임명 취소해야”

“文대통령, 사람이 먼저라는 말은 다 거짓이었나”

[아시아경제 임춘한 기자] 유승민 전 국민의힘 의원은 18일 변창흠 국토교통부 장관 후보자가 과거 ‘구의역 사고’에 대해 “(사고 당사자) 걔만 신경썼으면 아무 일도 없는 것처럼 될 수 있었다”고 발언한 것에 대해 “문재인 대통령의 장관 인사를 볼 때 별 기대는 안 하지만 지금이라도 임명을 취소하는 것이 당연히 옳다”고 밝혔다.

유 전 의원은 이날 페이스북에서 “인간의 존엄, 생명의 가치에 대해 최소한의 배려와 존중도 없는 이런 사람을 문 대통령은 국토부 장관 후보자라고 내놓았나”라며 “사람이 먼저라는 대통령의 말씀은 다 거짓이었나”라며 이같이 말했다.

유 전 의원은 “인사에서 기본적인 검증도 안 된 것”이라며 “아니면 문 대통령의 공공임대 코드만 맞추면 저 정도는 아무런 문제도 아니라는 건가”라고 비판했다.

유 전 의원은 “하기야 저 후보자는 일주일 전 대통령과 공공임대 쇼룸에서 ‘13평 공공임대에 4인 가족과 반려견이 살 수 있다’ ‘굳이 아파트를 소유하지 않더라도 공공임대로 주거 사다리를 만들겠다’던 대화를 나눴으니 공공임대 코드는 확실한 것”이라고 말했다.

