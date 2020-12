변창흠·전해철 '송곳검증' 벼르는 野…"인사청문회 사실상 무력화돼"

[아시아경제 이지은 기자] 오는 22~24일 열리는 국무위원 후보자 인사청문회를 앞두고 국민의힘 의원들이 머리를 맞댔다. '친문 핵심'으로 불리는 전해철 행정안전부 장관 후보자와 변창흠 국토부 장관 후보자가 주요 타깃이 될 것으로 보인다. 주호영 국민의힘 원내대표는 '인사청문회 무력화'를 우려하면서도 송곳 검증을 예고했다.

주 원내대표는 18일 오전 국회에서 열린 국무위원 후보자 인사청문회 대책회의 모두발언에서 "인사청문 보고서가 채택되지 않은 사람, 부적격이 된 사람들에 대해서조차 인사청문회 존재 이유와 관계없이 임명을 하고 있다"며 "이 정부 하에서 인사청문회가 사실상 무력화됐다"고 우려의 뜻을 표했다. 주 원내대표는 "(후보자들이) 자료제출 요구, 해명 요구에도 자료를 내지 않고 뭉개다가 청문회 날 하루 때우면 지나간다는 태도로 일관하고 있다"며 "더불어민주당이 이를 방조하는 상황이지만, 공직 후보자에 대해 국민을 대신해 철저히 검증해 적격 여부를 알려주기 바란다"고 독려했다.

주 원내대표의 이 같은 발언은 22일부터 진행되는 4개 부처 장관 후보자에 대한 인사청문회를 겨냥한 것이다. 22일 전 후보자와 권덕철 보건복지부장관 후보자에 이어 23일 변 후보자, 24일 정영애 여성가족부 장관 후보자에 대한 인사청문회가 각각 예고돼 있다. 이날 오전 국민의힘은 대책회의 직후 의원총회를 열고 인사청문회 대응 전략을 논의했다.

인사청문회에서는 변 후보자와 전 후보자가 야당 의원들의 주 타깃이 될 것으로 보인다. 특히 변 후보자의 경우 문 정부의 부동산 정책 설계자인 김수현 전 청와대 정책실장 '라인'으로 분류되는 인사이며, 최근에는 태양광 사업 특혜 의혹과 지인 채용 논란, '구의역 김군'에 대한 책임 전가 논란 등이 불거지고 있다. 전 후보자는 '3철(전해철ㆍ이호철ㆍ양정철)'로 불리는 친문 핵심으로, 고액 후원자 사면 의혹과 갭투자 논란이 제기된다.

이종배 정책위의장은 "이번 후보자 대부분은 전문성보다 정권에 충성한 '코드 인사'를 지명한 것으로 보인다"며 "내년 재보선 선거를 치르는 주무부처인 행정안전부 장관에 다시 정치인인 전 후보자를 내정했고, 부동산 정책 실패로 경질된 국토부 장관 자리에 문 정부의 부동산 정책을 설계했다는 변 후보자가 지명됐다"고 비판했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr