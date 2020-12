[아시아경제 이민지 기자] 테스 테스 095610 | 코스닥 증권정보 현재가 29,450 전일대비 950 등락률 -3.13% 거래량 433,803 전일가 30,400 2020.12.18 11:12 장중(20분지연) 관련기사 테스, 주가 2만 7450원 (-5.51%)… 게시판 '북적'테스, 최근 5일 개인 56만 7281주 순매도... 주가 3만 500원(+0.66%)테스, 이시간 주가 +1.33%.... 최근 5일 개인 61만 5708주 순매도 close 는 결산배당으로 1주당 450원의 현금배당을 결정했다고 18일 공시했다. 배당금총액은 85억원 수준이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr