6·25 전사자 유해 514구 조국의 품으로

4월부터 8개월 동안 연인원 10만명 투입, 43개 전투지역에서 발굴

[아시아경제 이광호 기자]정부는 18일 국립서울현충원에서 정세균 국무총리가 참석한 가운데 6·25 전사자 발굴유해 514구에 대한 합동 봉안식을 거행했다고 밝혔다.

이날 봉안식은 정 총리를 비롯해 국방부장관, 국가보훈처장 등 10여 명이 참석해 유해발굴 추진경과 보고, 종교의식, 헌화 및 분향, 영현봉송 순으로 진행됐다.

이번에 봉안되는 514구는 국방부 유해발굴감식단과 육군 및 해병대 31개 사·여단급 부대가 지난 4월부터 11월말까지 강원도 철원·인제, 경기도 파주·연천 등 6·25전쟁 격전지 43개 지역에서 발굴한 유해이다.

특히 화살머리고지 일대에서 발굴한 127구의 유해는 남북이 '9·19 군사합의'를 통해 화살머리고지 일대에서 남북공동유해발굴사업을 추진하기로 한 것과 관련해 4월 20일부터 11월 20일까지 우리측 지역에서 수습했다.

이날 합동봉안식 이후, 514구의 국군전사자 유해는 국방부 유해발굴감식단 내 국선제(유해보관소)에 모실 예정이다.

6·25 전사자 유해발굴 사업은 지난 2000년 4월 6·25전쟁 50주년 기념사업으로 처음 시작됐으며, 올해 수습된 514구를 포함해 현재까지 발굴한 국군전사자 유해는 모두 1만2592구이다.

정부 관계자는 "6·25 전사자 유해발굴과 신원확인율 제고를 위해 관계부처 간 긴밀한 협력체계를 구축하고, 국민캠페인 등 홍보를 강화해 나갈 것"이라며 "앞으로도 나라를 위해 헌신하신 6·25 전사자 마지막 한 분까지 조국과 가족의 품으로 모시기 위한 국가 무한책임의 소명을 지속적으로 완수해 나가겠다"고 말했다.

